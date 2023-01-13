الأرصاد تحذر من طقس الإسكندرية الليلة.. عودة الأمطار الغزيرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في طقس الإسكندرية، وعودة الأمطار الغزيرة على المدينة الساحلية مجدداً مع مساء اليوم الجمعة، نتيجة استمرار تدفق السحب الممطرة على المحافظة التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا لليوم الثاني على التوالي.

وتسبب طقس الإسكندرية في استمرار حالة الطوارئ، حيث شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم أجواء باردة مع توقعات سقوط أمطار غزيرة، كما كان عليه الوضع أمس وطوال فجر اليوم حتى فترة الظهيرة، بدرجات حرارة منخفضة تبلغ 19 العظمى و11 الصغرى.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية، توقعت أن تندفع كتلة الهواء البارد القادمة من جنوب أوروبا لتؤثر على كافة المناطق الشمالية لتسود أجواء شتوية باردة خاصة خلال ساعات الليل، كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تحذير عاجل من طقس الإسكندرية

وحذرت محافظة الإسكندرية كافة المواطنين بضرورة تجنب الخروج إلا للضرورة مع نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية حالياً، لحين تحسن طقس الإسكندرية، ودعتهم إلى ضرورة التمهل في السير على الطرق وعدم النزول إلًا للضرورة القصوى.

أمطار مع طقس الإسكندرية السيء

وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية حتى نهاية اليوم، تكون متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا، بدرجة تصل إلى 60% وهي ذات التوقعات لأمطار غدا.