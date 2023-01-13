البرومو الدعائي لـ«جروب الماميز» يتخطى المليوني مشاهدة.. لقطات كوميدية

حقق البرومو الدعائي لفيلم «جروب الماميز» مشاهدات عالية، إذ تخطى الـ مليوني مشاهدة في 24 ساعة، لاحتوائه على لقطات كوميديا، تجمع بين روبي ويسرا اللوزي وأبناء كلا منهم.

فيلم «جروب الماميز» في 3 دول أجنبية

وأعلن الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»عرض الفيلم في 3 دول أجنبية، إذ نشر البرومو الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلا: «أين ذهبت الأمهات؟، فيلم جروب الماميز 1 فبراير بجميع دور العرض في مصر، 9 فبراير بجميع الدول العربية وأوروبا وأمريكا وكندا».

فيلم «جروب الماميز»

فيلم «جروب الماميز» بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ومحمد ثروت ودارين حداد وحازم إيهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول جروبات الماميز عبر واتس اب، خلال فترة المدارس، وما يحدث مع الأبناء وأولياء الأمور والمدرسين.