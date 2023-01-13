الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. تراجع الحرارة وشبورة ورياح

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث كشفت التوقعات عن تعرض محافظات الوجه البحري إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة وخاصة على السواحل الشمالية، وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط»، إلى سقوط أمطار بنسبة بين 50 إلي 60% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

أوضحت الأرصاد تعرض محافظات جنوب الوجه البحري مثل «الغربية، الشرقية، الفيوم، الدقهلية»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30، على أن تمتد فرص سقوط الأمطار غدا السبت إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، بنسبة تتراوح بين 30 إلي 20% وذلك على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات الصعيد

يبحث العديد عن أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات الصعيد، إلا أن بيان الأرصاد الجوية، أشار إلى عدم سقوط أمطار غدا في محافظات جنوب وشمال الصعيد، حيث تنشط الرياح على بعض المحافظات.