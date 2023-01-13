«الأعلى للجامعات» يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة سوهاج، اعتبارا من يوم السبت 21 يناير، ولمدة 6 أيام، على أن يكون إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين في نفس اليوم النهائي للتقديم، بعد الساعة 3 عصراً، وسيجري تلقي طلبات الطعون يومي الأحد والاثنين 29 و30 يناير الجاري.

مواعيد انتخابات رئيس جامعة سوهاج

وقرر المجلس أن يكون اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 6 فبراير المقبل، أما تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان سيكون يوم الأحد 12 فبراير.

مقابلات المتقدمين للترشيح

وسيجري تحديد موعد المقابلات للمرشحين لاحقًا بعد اجتماع لجنة البت في الطعون، على أن تبدأ جميع الاجتماعات والمقابلات من الساعة العاشرة صباحاً بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمنصب رئيس الجامعة

يذكر أن المجلس الأعلى، حدد أهم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة الجامعة وهي: «السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، الأبحاث والمهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي وبناء الشراكات، المشاركة في تطوير التعليم الجامعي، وبيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات، المهمات العلمية في الخارج والجزاءات مع تقديم خطة كل مرشح لتطوير الجامعة».