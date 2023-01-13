تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. الطن يخسر 150 جنيها

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، بكفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2023، سجلت تراجعا في سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة «السائب»، خلال عمليات البيع والشراء التي جرت داخل الأسواق الحرة بمصر اليوم الجمعة.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، سجلت تراجعا في أسعار الأرز الأبيض بمختلف أصنافه، وأن الأمر يعود بالنفع ويصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين عبر عمليات البيع والشراء، حيث سجلت أسعار الأرز ليوم الجمعة كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ 10800 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بلغ 10200 جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض «السائب»، عريض الحبة بـ 14 ألف و150 جنيهاً، بتراجع بلغ 100 جنيها لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب بواقع 12 ألف جنيهاً، وسط تراجع بلغ 150جنيها.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة بواقع 15 ألف و50 جنيهاً، بتراجع 50 جنيها لكل طن.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الجمعة

وأوضح «إسماعيل»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، تشهد تراجعا للغاية يصب في مصلحة المستهلك، وأن مصر بها مخزون كبير من الأرز الشعير، والأرز الأبيض بما يغطي الاستهلاك المحلي الداخلي ويفيض بنحو 750 ألف طن أرز أبيض من الأرز عريض الحبة، والأرز رفيع الحبة.