أسعار الأرز الشعير اليوم بالمحافظات.. عريض الحبة بـ10 آلاف و750 جنيها

أكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعا في صنف عريض الحبة بقيمة 50 جنيهاً لكل طن، وذلك خلال عمليات تداوله عبر الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في المحافظات.

أسعار الأرز الشعير اليوم في المحافظات

وأوضح مدير المركز لـ«الوطن» أن أسعار الأرز الشعير اليوم بالمحافظات تشهد تراجعا في بعض الأصناف، إذ سجل طن عريض الحبة 10 آلاف و750جنيهاً، بتراجع 50 جنيهاً لكل طن مباع، ورفيع الحبة 10 آلاف و250 جنيهاً.

وفرة المعروض من أرز الشعير

وأضاف «الرفاعي»، أن المعروض من الأرز الشعير اليوم بالمحافظات شهد وفرة خلال حركة التداول اليوم الأربعاء، لأفتاً أن المحافظات التي تنتج نحو 90% من المحصول هي كفر الشيخ بـ34%، والدقهلية 33%، والشرقية 23%، وذلك خلال موسم الحصاد المنقضي.