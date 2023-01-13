مستفيدة من المدارس الحقلية لـ قناة الحياة: علمتني أوفر المياه والمجهود في الزراعة

روت «الحاجة نفيسة» تجربتها مع المدارس الحقلية التابعة لمبادرة «ازرع»، قائلة إنها تمتلك أرضا زراعية مساحتها نصف فدان تزرعها بمحصول البنجر أو البطاطس، واستفادت من حصص الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كيفية زراعة القمح لتوفير المياه والمجهود.

أشكر الرئيس السيسي على استصلاح الأراضي

ووجهت «نفيسة»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، الشكر للتحالف الوطني، قائلة: «أشكر الرئيس السيسي على مجهوده معانا والاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية».

من جهته، قال الحاج حسين، أحد المستفيدين من المدارس الحقلية، إنه يمتلك فدانا من الأرض الزراعية ويزرعها قمح، لافتا إلى أنه استفاد من المدارس الزراعية في كيفية زيادة الإنتاجية.

الإكثار من ندوات المدارس الحقلية

وتابع: «عشمانين يكون المحصول كويس، وبإذن الله يكون المحصول السنة دي خير، وبنسعى يكون إنتاجنا أكبر من القمح».

وتابع: «بتمنى نكتر ندوات المدارس الحقلية على مستوى الجمهورية لتعريف المزارع بكيفية زراعة الأرض لزيادة الإنتاج».