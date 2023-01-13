شريف رمزي في الذكرى الثامنة لوفاة والده: «كل يوم بيعدي بيبقى مؤلم»

أحيا الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على «إنستجرام»، الذكرى السنوية الثامنة لوفاة والده المنتج حسن رمزي.

ونشر شريف رمزي مجموعة صور تجمعه بوالده من مراحل الطفولة إلى الشباب، وعلق عليها: «النهاردة الذكرى السنوية الثامنة على وفاة والدي، أعظم وأحن وأطيب شخص شفته في حياتي، الله يرحمه ويجمعني بيه في الجنة يا رب، كل ما يوم وفاته بيبعد كل ما اليوم بيبقى مؤلم أكتر، مع إني تخيلت إن حيحصل العكس، أرجو من كل اللي بيحبه يدعي له بالرحمة والمغفرة».

شقيق شريف رمزي في غيبوبة

وما زال المنتج صلاح رمزي، شقيق شريف رمزي، يتواجد في أحد المستشفيات، في غيبوبة، وأجرى مؤخرا عملية جراحية، لكن لم تشهد حالته أي تحسن.