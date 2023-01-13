رئيس جامعة المنوفية: وضع استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المشروعات

قال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة ستشهد اهتماما خاصا بالمنظومة التعليمية والدراسات العليا في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بشكل كامل لتقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمجتمع.

زيادة دور المستشفيات الجامعية بالمنوفية

أوضح أن الفقرة المقبلة تشهد تعاوناً كبيراً مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية لتوصيل خبرات الجامعة وخدماتها للمجتمع، مع زيادة دور المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية مميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة من خلال تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها وتطوير قسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ والخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، إلى جانب العمل على ربط التعليم بسوق العمل لتأهيل الشباب بالشكل الكافي للحصول على فرص عمل مختلفة في القطاع الصناعي والهندسي من خلال تحديث الأنظمة التعليمية والتدريبية.

وضع استراتيجية متكاملة للاستفادة من مشروعات الجامعة

وأوضح رئيس جامعة المنوفية، إنه سيتم وضع استراتيجية متكاملة للاستفادة من مشروعات الجامعة الجديدة، وهى جامعة المنوفية الأهلية بالكيلو 70 طريق مصر إسكندرية الزراعي، التي وضعنا تصوراً مبدئياً لها عام 2018، ثم توالى العمل الدؤوب حتى صدور قرار رئيس الجمهورية عام 2022، بإنشاء جامعة المنوفية الأهلية، التى بدأت الدراسة بها هذا العالم، بالإضافة إلى إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية، وقد جرى وضع حجر الأساس لهذا الصرح الطبي المتكامل في 27 أغسطس الماضي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إيذاناً ببدء التنفيذ الفوري لهذا المشروع العملاق.

تخصيص ظهير أفقي لجامعة المنوفية

وأشار أنه تم تخصيص ظهير أفقي بمساحة 200 فدان لجامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول بأراضى مدينة السادات، ويشمل المخطط امتدادا للجامعة الأهلية، وإنشاء كليات جديدة، وجامعة تكنولوجية، وأراضى للزراعات الصحراوية وغير التقليدية، وإسكانا طلابيا، ومجمعا رياضيا، ومركزا بحثيا، و 6 مراكز طبية متخصصة.