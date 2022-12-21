جامعة المنوفية تتسلم 200 فدان بمدينة السادات لتنفيذ توسعات جديدة

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والمهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مراسم استلام 200 فدان بمدينة السادات لصالح الجامعة، بنظام نقل الأصول.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتحقيق حلم جديد وإنجاز كبير لجامعة المنوفية في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أحدث طفرة هائلة وتطور غير مسبوق فى مجالات التعليم، ودعم وتبني التوسع في الإنشاءات الجامعية لفتح برامج وكليات وتخصصات مستحدثة، ما أدى إلى تطور أداء الجامعات وتقدمها في التصنيفات العالمية.

تفاصيل تخصيص الأرض

وتقدم «مبارك» بخالص الشكر والتقدير للرئيس على دعمه لجامعة المنوفية، والموافقة على تخصيص الأرض لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية لتكون ظهير ومتنفس للجامعة تقيم عليها جامعة المنوفية التكنولوجية بمساحة 40 فدانًا لخدمة 1800 مصنع بمدينة السادات، وامتداد جامعة المنوفية الأهلية بمساحة 35 فدانًا، و6 مراكز طبية متخصصة بمساحة 50 فدانًا تضم تخصصات علاجية مختلفة، ومراكز أخرى مستجدة، والكليات الجديدة وفقًا للخطة الاستراتيجية «فنون جميلة، ألسن، ومايستجد من كليات» «بمساحة 20 فدانًا»، ومزارع بحثية تعليمية بمساحة 30 فدانًا، بالإضافة إلى مبان للخدمات.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمجهوداتهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام لجامعة المنوفية، والإسهام في تحقيق استراتيجية جامعة المنوفية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، والشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم.

وزير الشباب والرياضة يحضر مراسم التسليم

حضر مراسم تسليم الأرض الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة مدني عميد الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

كما حضر أيضا نواب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، الدكتور خالد الحسيني مدير مركز الاستشارات الهندسية، المهندسة رباب الدالي مدير عام الشئون الهندسية، خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المهندس ربيع صلاح مدير المشروعات، كمال عبد الحي من الشئون القانونية، طارق هجرس من شئون العاملين.