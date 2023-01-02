السيرة الذاتية للدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد.. تاريخ علمي

تولى الدكتور أحمد القاصد رئاسة جامعة المنوفية، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدة أربعة سنوات، ويتساءل البعض عن السيرة الذاتية للدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد، وأهم أهدافه وطموحاته في الفترة التي يتولي فيها رئاسة الجامعة.

مناصب الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد

وشغل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد، في سيرته الذاتية التي أعلنتها الجامعة، العديد من المناصب القيادية بالجامعة آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ويعد أحد أشهر وأمهر أطباء جراحة الأورام في مصر تدرج القاصد في المناصب الإدارية والقيادية فقد شغل وظيفة مدير عمليات الجراحة العامة عام 2001، وعين مشرفا على وحدة العلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية إعتباراً من عام 2008 حتى شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية في عام 2009.

السيرة الذاتية للدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية

وتولى رئيس جامعة المنوفية الجديد وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية في عام 2011، وفي شهر ديسمبر عام 2013 تم انتخابه عميداً لكلية الطب جامعة المنوفية ورئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية كأول عميد منتخب في تاريخ الكلية، ثم صدر القرار الجمهوري بتعيين سيادته نائباً لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا و البحوث في يناير 2015، وشغل الوظيفة لمدة ثمانية سنوات، حتى صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة المنوفية في يناير 2023 .

كما أن السيرة الذاتية للدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية تشمل العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمحلات العلمية العالمية واشرف علي العديد من الأبحاث العلمية لباحثين بمختلف الجامعات المصرية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة، كما أن له تهتمامات كثيرة في العمل التطوعي من خلال عضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين وعضو مؤسس ونائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأورام، وعضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، و أيضاً عضو مؤسس بجمعية جراحى الرأس و الرقبة المصرية .