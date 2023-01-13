«البحوث الفلكية»: الاثنين المقبل غرة شهر رجب لعام 1444 هجرية

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21/1/2023م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وأضاف الدكتور جاد القاضي، في بيان له، أنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1444هجرية فلكيا يوم الاثنين 23/1/2023.

بدء رصد المذنب الأخضر

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور جاد القاضي، بدء مرصد القطامية الفلكى بمرآته التي يبلغ قطرها 1.8 متر رصد المذنب الأخضر (C / 2022 E3) اليوم فجرا الموافق 12 يناير 2023 أثناء أقرب نقطة له من الشمس.

والجدير بالذكر أن هذا المذنب النادر والمسمى C/2022 E3 (ZTF) يزور الأرض مرة كل 50 الف عام و يتميز بانبعاث غازات تميل للون الأخضر عند اقترابه من الشمس، لذا سمي بالمذنب الأخضر.

مذنب هالي الشهير يزور الأرض مرة كل 76 عاما فقط

و الجدير بالذكر أن مذنب هالي الشهير يزور الأرض مرة كل 76 عاما فقط.

وأضاف الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بأنه ستستمر رؤية المذنب و رصده من مرصد القطامية الفلكي حتى 1 فبراير المقبل. و يمكن متابعته فى الساعات المتأخرة من الليل في الأيام القادمة باستخدام المناظير الفلكية المختلفة لهواة الفلك .