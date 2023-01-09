«البحوث الفلكية» يكشف موعد رؤية هلال عيد الفطر 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر 2023 في مصر، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها علماء المركز، موضحاً أنّ الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 سيكون غرة شهر شوال 1444 هجريا، وهو أول أيام عيد الفطر للعام الميلادي الجاري فلكيًا.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وأوضح القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد، أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444 الموافق 30 أبريل 2023 «يوم الرؤية».

وتابع المعهد، بأن الهلال الجديد يبقي في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية الإسلامية يبقي الهلال الجديد بعد غروب شمس لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 35 دقيقة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن توقيت رؤية هلال العيد تكون يوم 20 أبريل قبل موعد غروب الشمس بمدة لا تزيد على ساعة، منوها بأن مواقع الرؤية موزعة بين أكثر من موقع داخل مصر ما بين أعلى جبال منطقة جنوب سيناء وكذلك جبال البحر الأحمر وحلايب و شلاتين، والصحراء الغربية في سيوة ومطروح وشرق العوينات وكذلك مرصد القطامية، ويكون بالاشتراك مع اللجان الشرعية لدار الإفتاء المصرية.