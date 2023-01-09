«البحوث الفلكية»: جاري إنشاء مرصد كبير في جنوب سيناء يواكب المجريات الحديثة

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنّه تم اختيار واحد من أفضل الأماكن الموجودة في جنوب سيناء لإنشاء مرصدا كبيرا عليه بعد البحث على القمم الجبلية المناسبة، مشيرًا إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالإنشاء بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

إنشاء مرصد جديد في جنوب سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ التلسكوب الجديد الجاري إنشاءه سيكون حوالي 6.5 متر حتى يؤهلنا للدخول إلى عمق أكبر وتفاصيل أكثر للكون بما يتناسب مع المجريات الحالية في مجالات الفلك وعلوم الفضاء.

وتابع أنّ مرصد حلوان كان به تلسكوب بصري 30 بوصة عام 1903، وتم زيادة عدد البوصات لـ74 بوصة عندما نُقل المرصد للقطامية أي حوالي 190 سم، بينما التليسكوب الجديد سيكون حوالي 6.5 متر.

رحلة التليسكوب المصري عبر العصور

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنّ التليسكوب الحالي مر بالعديد من المراحل ونقل من أكثر إلى مكان بعيدا عن أماكن التلوث لوضوح الرؤية، إذ أنّه كان يوجد مرصدا فلكيا في العصر الحديث منذ 1839 بحي بولاق، نُقل بعد ذلك إلى العباسية 1870 ومنها إلى حلوان في 1903، وأخيرا في صحراء القطامية 1954.