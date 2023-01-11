«البحوث الفلكية» تكشف عن عدد أيام شهر رمضان المقبل

كشف الدكتورجاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عدد أيام كل من الشهور الهجرية الثلاثة المتبقية على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وهما شهور رجب وشعبان ورمضان 2023، موضحاَ أنه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن عدد أيام شهر رجب 2023 ستكون 29 يوما، أما بالنسبة لشهر شعبان 2023، فإن عدد أيامه ستكون 30 يوما.

29 يوم عدد أيام شهر رمضان 2023

وعن عدد أيام شهر رمضان 2023، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ«الوطن»، أن عدد أيامه ستكون هذا العام 29 يوما ،وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، لافتا إلى أنّ الحسابات التي يتم إعدادها وفقا لدراسات علمية، مؤكدا أن الرأي النهائي سيكون لدار الإفتاء المصرية.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وتابع أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، سيكون يوم الجمعة 21 أبريل، موضحاَ أن عدد أيام شهر شوال 2023 ستكون 30 يوما وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد .