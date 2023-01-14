السيطرة على حريق داخل مول تجاري شهير في حدائق القبة دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل مول تجاري شهير بحدائق القبة، دون وقوع إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق داخل مول تجاري بحدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لإخماده، وجرت محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.