الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات.. سقوط أمطار وأسيوط تسجل 7 درجات

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالمحافظات، لتتوقع سقوط أمطار تترواح نسبتها من 20 إلى 60 % وتزداد في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مع تكون الغيوم وانخفاض في درجات الحرارة، لاسيما في محافظات شمال الصعيد حيث تُسجل أسيوط درجة حرارة 7 للصغرى.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات، أوضحت الأرصاد عن تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى طقس بارد ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية وسقوط أمطار بنسبة 20% على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا بمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، تشهد سقوط أمطار تصل إلى 60%، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية وطقس غائم جزئيا بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا وسجلت العظمى 19 درجة، وبلغت الصغرى 13 درجة.

وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد باردا ليلا معتدل الحرارة نهاراً مع انعدام فرص سقوط الأمطار ونشاط لحركة الرياح التي تصل إلى 18 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا السبت وتكون الشبورة المائية غدا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث سجلت العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار تصل إلى 50%، وتكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح 32 كيلو متر في الساعة، كما سجلت العظمى 19 درجة، والصغرى 11 درجة.