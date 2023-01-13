رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأوقاف» تعلن أول قائمة بأسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد في رمضان

كتب:

يسرا البسيوني
08:05 م | الجمعة 13 يناير 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ، ونشرت الوزارة كشفا بأسماء المجموعة الأولى.

صلاة التهجد في رمضان

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان: «يسرنا أن ننشر أسماء المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية، وهم:

اقرأ المزيد:

وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة «اكتشاف» في الابتهال الديني (فيديو)

مجانا.. إزاي تحصل على إعانة من وزارة الأوقاف؟

إجراءات الحصول على طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج تحفيظ القرآن عن بُعد.. «فيديو»
بقلم يسرا البسيوني