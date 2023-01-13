«الأوقاف» تعلن أول قائمة بأسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد في رمضان
كتب:
يسرا البسيوني
08:05 م | الجمعة 13 يناير 2023
وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ، ونشرت الوزارة كشفا بأسماء المجموعة الأولى.
صلاة التهجد في رمضان
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان: «يسرنا أن ننشر أسماء المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية، وهم: