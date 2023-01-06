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ضبط لص سرق سيارة بأسلوب «المغافلة» في بولاق أبو العلا

كتب:

محمد بركات
11:46 ص | الجمعة 06 يناير 2023
ضبط المتهم - صورة أرشيفية

ضبط المتهم - صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بأنه عقب قيامه بركن سيارته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها بدائرة القسم والتوجه لاحتساء أحد المشروبات، فوجئ بعدم تواجد السيارة حال عودته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة).

ضبط المتهم بالسرقة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات