انتشال جثة غريق وإصابة سيدة إثر تسرب غاز بوتاجاز في المنيا

انتشل أهالي قرية برطباط في مركز مغاغة بالمنيا جثة غريق من البحر اليوسفي في ظروف غامضة، فيما أصيبت سيدة إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزلها بعزبة أبو جناح التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

انتشال جثة غريق من البحر اليوسفي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي قرية أم البشت التابعة للوحدة المحلية ببرطباط في مركز مغاغة، من انتشال جثة محمد مصطفى محمد، 22 عاما، من البحر اليوسفي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

إصابة سيدة إثر تسرب غاز بوتاجاز

وفي واقعة أخرى، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بوصول دعاء عبد الحميد، 34 عاما، إلى المستشفى المركزي مصابة بالاختناق والهبوط.

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين إصابتها في منزلها بعزبة أبو جناح بالمطاهرة الشرقية بشرق النيل، إثر تسرب غاز البوتاجاز، وتجري وحدة المباحث التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.