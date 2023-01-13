رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ«مصر تستطيع»: نستخدم الإشعاع في إطالة عمر النباتات

قال عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن النظائر المشعة يجري استخدامها في تحديد طبيعة التربة ومدى استمراريتها مع المزارع.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc»، أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تسهم في استخدام الإشعاع لتحسين خواص المواد المستخدمة في الزراعة، مضيفا: «حصلنا على ترخيص بـ12 طفرة زراعية والموافقات اللازمة للعمل على زيادة حجم الإنتاج بشكل عام، ونحن نعمل على التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الأراضي».

وأوضح رئيس «الطاقة الذرية»، أن الهيئة تستخدم الإشعاع في إطالة عمر النباتات وتحسين تواجدها في الأراضي وكذلك فترة تخزينها، مضيفا: «نسهم في رفع القيمة التصديرية للمنتجات المصرية، ونحن جهة غير هادفة للربح ولكن نسهم في دعم الدولة المصرية في شتى المجالات».