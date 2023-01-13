تفاصيل مصرع طفل في حادث سيارة بالإسماعيلية

لقى طفل يبلغ من العمر 12 عام مساء اليوم الجمعة، مصرعه في حادث مروري قرب كوبري المستقبل بمدخل مدينة الإسماعيلية، ونقلت جثته إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل خلال استقباله دراجة هوائية قرب كوبري مدينة المستقبل علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ على جثمان الطفل المتوفي في الحادث، في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي وانهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبحسب شهود عيان فإن سيارة صدمت الطفل خلال قيادته الدراجة مما تسبب في وفاته في الحال بسبب إصابته بإصابات خطيرة ونزيف مستمر.

انتقال الشرطة

وانتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية في مركز أبوصوير في الإسماعيلية إلى مكان الواقعة لفحصها والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وتحفظت الشرطة على سائق السيارة لحسن إنهاء التحريات كول الواقعة ومناقشة سائق السيارة وعرضه علي جهات التحقيق لاستكماله فيما أمرت النيابة العامة بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من سبب الوفاة.