إعدام 1.5 طن جبنة رومي وأغذية منتهية الصلاحية بمحلات الدقهلية

حررت حملات مراقبة الأغذية في مديرية صحة الدقهلية 131 محضراً بعد المرور على 13 منشأة في مركز دكرنس، وأعدمت 796 كيلو جرام أغذية متنوعة، و204 لترات عصائر وألبان، والتحفظ على 502 كيلو من الجبن الرومي، و50 كيلو حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات تفتيشية على 175منشأة

وجاء في بيان مديرية الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 175منشأة تبين أن منها 48 دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

مراقبة الأغذية تحرر 131 محضراً

وتمكنت الحملات من تحرير 131 محضراً وسحب 98 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 796 كيلو من أغذية متنوعة و204 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وشنت لجنة مرور من المديرية وفريق من مكتب مراقبة أغذية دكرنس على أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وتحرير 27 محضر جنحة صحية ومنهم 3 محاضر غش تجاري لحيازة أغذية منتهية الصلاحية، حيث جرى ضبط نصف طن من الجبن الرومي منتهية الصلاحية لعدد 41 قرص زنة كل قرص 12.25 كيلو وربع بإجمالي 502 كيلو.

ضبط 13 جركن زيت طعام منتهي الصلاحية

وجاري التحفظ على الكمية الموجودة بموجب محضر ضبط وتجميعها بالشمع الأحمر لحين العرض على النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية وإعطاء المحضر خط السير القانون، وضبط 13 جركن زيت طعام منتهي الصلاحية بكل جركن 20 لتر بإجمالي وزن 260 لتر.