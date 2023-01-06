إعدام 240 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 49 محضرا في حملتين بالسويس

واصل فريق مكتب المراقبة على الأغذية التابع للإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس جهوده وحملاته للرقابة علي الأغذية، وشن حملتين أسفرتا عن إعدام 240 كيلو أغذية متنوعة.

تحرير 49 محضر وسحب 26 عينة

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، أن حملتين متتاليتين تم شنهما أسفرتا عن تحرير 49 محضر وسحب 26 عينة لتحليلها فى المعامل المركزية لوزارة الصحة

من جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن الحملتين أسفرتا عن إعدام 240 كيلو أغذية مختلفة، وتحرير 14 محضرًا منها جنح لعدم نظافة المكان، وتحرير 35 محضرًا لعدم وجود شهادة صحية، كما تمت التوصية بالغلق الإداري لـ 12 منشأة، وغلق منشأتين لتسببهم في خطر داهم على الصحة العامة.

الحملات مستمرة على الأغذية لضمان

أشار وكيل وزارة الصحة بالسويس، فى بيان صحفي، إلى جرى سحب 26 عينة من المواد الغذائية لتحليلها بمعامل وزارة الصحة والسكان للاطمئنان على سلامتها، حرصاً على حياة المواطنين، مؤكداً استمرار حملات الرقابة علي الأغذية تحت رعاية اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن علي أرض السويس

حملة على 25 منشأة

أوضحت الدكتورة ماري صبحي، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية الصحة أن الحملتين استهدفت 25 منشأة، ضمت مخازن أغذية ومدارس وفندق سياحي و متاجر ومطاعم بجميع احياء المحافظة.