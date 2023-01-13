إصابة طالبين في حادث تصادم بين «دراجة نارية وتوك توك» بالبحيرة

أصيب قبل قليل شخصان بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و توك توك بطريق «إدكو - رشيد»، بالبحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات

تصادم بين دراجة نارية وتوك توك في البحيرة

ورد إخطار إلي الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، بطريق إدكو - رشيد، مما أدى إلى إصابة شخصين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

بالانتقال إلى مكان حادث التصادم تبين إصابة كل من «أحمد م.ع»، 17 سنة، طالب، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم،«محمد.ع.ال»، 18 سنة، طالب، مقيمان مركز إدكو، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزى

جرى نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقى العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر، تولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهد صباح اليوم طريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية معمل القزاز، بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، اتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق