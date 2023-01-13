رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ«مصر تستطيع»: نمتلك مصنع نظائر يغطي 85% من احتياجاتنا

قال عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، إن الهيئة تقدم خدماتها للتعامل مع الحبوب مثل القمح والأرز وأي من الغلال التي تخزن، إذ أن تعريض المنتجات للإشعاع يمنع تواجد الحشرات، لذلك فرصة حفظها مؤكدة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc»: «نحن لدينا مصنع لإنتاج النظائر ويغطي 85% من احتياجات مصر، إذ يسهم في علاج مرضى السرطان، واستطعنا تغطية السوق المصرية بالكامل في فترة كورونا، ولدينا عقود تصدير في هذا الصدد، ولدينا فريق كبير بهيئة الطاقة الذرية يفحص كل الواردات المشكوك في أمرها وفي حال وجود أي نوع من أنواع التلوث ترفض الواردات ويعاد إرسالها لدولها».

وبشأن الصناعة، أوضح: «نحن نطور نظيرا جديدا يستخدم في تطبيقات صناعية كثيرة جدا، ونستطيع تحديد أماكن الأعطال في بعض المنشآت، في ضوء الخدمات المقدمة، ولدينا مركز من المراكز المتميزة جدا للتدريب على العلوم النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»، مؤكدا: «لدينا قدرة كبيرة لإنتاجية النظائر المشعة كونه سوقا خصبة جدا وواسعة، كما لدينا القدرة على إنتاج السليكون المستخدم في الألواح الشمسية».