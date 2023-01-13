الفنان عمرو محمد يوجه رسالة مؤثرة لابنته بعد مرضه: «تعالي شوفي باباكي»

تحدث الفنان عمرو محمد علي، عن علاقته بابنته «شهد»، التي فارقته منذ أن كان عمرها شهرين، واصفا شعوره بأنه يفتقدها في ظل الظروف المرضية التي يمر بها.

وقال عمرو محمد علي في تصريح لـ«الوطن» إنه لم ير ابنته إلا مرة واحدة في بداية كل شهر، مضيفا: «تيجي تاخد مني المصروف وتمشي، أنتي حبيبة قلبي وأنا أبوكي، تعالي شوفي أبوكي، تعالي اطمني عليا، وريني شكلك إيه، طمنيني على نفسك، نفسي أشوفك أحسن واحدة في الدنيا».

وأضاف: «كفاية إن بنتي مش بشوفها مش عارف أخدها في حضني، لأني معنديش شقة خاصة بيا، بسبب أن العلاج مكلف جدا».

الفنان عمرو محمد علي، أصيب بمرض التصلب المتعدد منذ 17 عاما، واختفى عن الوسط الفني، مؤكدا أنه لم يستطع الحركة وعدم الاتزان ورعشة في القدم والأيدي.

آخر أعماله التليفزيونية مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006، حقق نجاحًا كبيرًا بمُشاركته في مسلسل «أرابيسك»؛ إذ جسد دور «شقشق».