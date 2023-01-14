على أنغام المهرجانات.. سائحات يقبلن على تعلم الرقص الشرقي في الغردقة

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرًا من السياح على كورسات تعليم الرقص الشرقي، التي تنفذها فرق الأنيميشن بالفنادق والمنتجعات السياحية، ضمن برامج وفقرات متنوعة بمشاركة عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية من رواد ونزلاء الفنادق بالغردقة.

إقبال السياح على الرقص الشرقي

وأشار محمد حمدي، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن كورسات الرقص الشرقي تلقي إقبالا كبيرًا من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، التي ينفذها فرق الأنيميشن على الشواطئ ضمن برامج وفقرات ترفيهية متنوعة بغرض الترفيه على السياح خاصة في فصل الشتاء.

إقبال السياح على شراء بدل الرقص

وكشف حسني شوقي، مسؤول بأحد فنادق الغردقة، عن عشق وولع السياح الأجانب بالرقص الشرقي وإقبال وتفاعل كبير من السياح على فقرات الرقص الشرقي في الحفلات، ومهرجانات والبرامج التي تنظمها الفنادق للسائحين على الشواطئ خاصة السياح الروس.

وأوضح حسني شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، حرص السياح على شراء بدل الرقص الشرقي من البازارات السياحية خلال جولات التنزه في أسواق الغردقة السياحية والسفر بها إلى بلادهم كتذكار وهدايا لأصدقائهم عند العودة لبلادهم.

حجز إجازة نصف السنة بفنادق الغردقة

ومن جانبه كشف سامح جمعة، الخبير السياحي بفنادق الغردقة، أن حجوزات إجازة نصف السنة بدأت بفنادق الغردقة، حيث تلقت الفنادق حجوزات من شركات السياحة لقضاء إجازة نصف السنة على شواطئ الغردقة، إذ أن السياحة الداخلية تشهد رواجا خلال الفترة الجارية.