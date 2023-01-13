سمسم شهاب لـ«الوطن»: «هأمن مستقبلي وهعتزل لأن الفن حرام»

كشف المطرب الشعبي سمسم شهاب، ملابسات تصريحاته التي نسبت إليه، بشأن اعتزاله وتحريمه الغناء، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

سمسم شهاب يوضح تصريحه بشأن اعتزاله الفن

وقال سمسم شهاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التصريح الذي نسب إليه بشأن اعتزاله الفن، تم اجتزاؤه من سياقه، موضحاً: «سُئلت عن سبب هجومي على مطربي المهرجانات رغم غنائي في الملاهي الليلية، فأجبت: أنا شغال في الملاهي الليلة لأني معنديش حل غير كدا دلوقتي».

وأضاف أنه سئل عن حرمانية الملاهي الليلية فأجاب: «الفن كله حرام مش الملاهي الليلية فقط»، متابعاً: أتمنى الاعتزال في خلال مدة زمنية معينة، حيث سيتخذ هذا القرار فور تأمينه لمستقبله، وحينها سيتخذ قرار الاعتزال دون رجعة.

تعرض زوجة سمسم شهاب لوعكة صحية شديدة

وفي سياق آخر كان زوجة سمسم شهاب تعرضت لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلاله أعلنه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «الحمد والشكر لله، لقد خرجت زوجتي من غرفة العمليات أول أمس، وعادت أمس لبيتها بفضل الله، ولكنها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة شهر ونصف»، مضيفًا: «ألف ألف ألف شكر لكل من ساندني بالدعاء لكل من اتصل بي واهتم بالسؤال».