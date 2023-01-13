غادة عادل لـ«الوطن»: شخصيتي في فيلم «البطة الصفرا» ستكون مفاجأة

تواصل الفنانة غادة عادل، تصوير فيلمها الجديد «البطة الصفراء» بإحدى مناطق حلوان، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

غادة عادل تكشف تفاصيل فيلم «البطة الصفرا»

من جانبها كشفت غادة عادل تفاصيل فيلم «البطة الصفرا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: أحداثه تدور حول البطة الصفرا، جميع الأبطال يحاولون معرفة من هي البطة الصفراء، لافتة إلى ستجسد شخصية «رشا»، وستكون مفأجاة وجديدة عليها، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأضافت أن العمل مع الفنان الكبير صلاح عبد الله متعة، وكل من يعمل معه محظوظ، علي حسب وصفها، كما ان متحمسة للعمل مع محمد عبد الرحمن لانه كوميدان رائع، بالاضافة إلي مخرج العمل عصام نصار، الذي يتمتع بخبرة كبيرة، ومتميز.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

ويشارك في بطولة فيلم «البطة الصفرا» غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، ويشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج رامي السكري، وإخراج عصام نصار.