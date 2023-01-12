اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. طوفان الأسعار يغرق اقتصادات الدول العظمى

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

أهالى الجنوب يتغنون مع حصاد زراعات القصب لإنتاج قرابة 9 ملايين طن

«يا أبواللبايش يا قصب»

حصاد القصب ينطلق فى جنوب الصعيد

والأهالى: «الخير هيملا البيوت» «نجع حمادى»

قلعة صناعة العسل الأسود «فيتامين الغلابة» المزارعون فى أرمنت: هنجوز البنات ونسد «الديون».. والإنتاج يتجاوز مليون طن فى ملوى

مجلس الأمناء يتوافق بالإجماع على القضايا المطروحة للنقاش.. وانطلاق الجلسات قريباً

19 لجنة فرعية لاستعراض كل ما يتعلق بالمحاور الثلاثة: «السياسى والاقتصادى والاجتماعى»

تسهيل حصول المستثمرين على الموافقات البيئية

«مدبولى» يناقش استعدادات افتتاح «المتحف الكبير»

طوفان الأسعار يغرق اقتصادات الدول العظمى

بريطانيا تشهد أكبر هبوط فى مستوى المعيشة.. وأمريكا تعانى من أزمة طاقة وكهرباء.. وألمانيا تواجه موجة تضخم كبرى.. وفرنسا تعانى من ارتفاع جنونى لأسعار الطعام والشراب والملابس.. وروسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً

توقعات البنك الدولى: ارتفاع قياسى للتضخم العالمى

وخبراء: موظفو القطاع الخاص معرَّضون لفقد وظائفهم

مصرفيون: تدفقات دولارية قوية

على السوق خلال 24 ساعة

الشرق الأوسط يدفع ثمن الأزمة «الروسية - الأوكرانية» ومراقبون: منطقتنا الأكثر تأثراً بأزمات العالم

10 أزمات تهدد العالم فى 2023 بسوريا واليمن والصومال وأوكرانيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو والسودان والكونغو

محاولات إنقاذ ولم الشمل

العقم الهجومى مشكلة داخل الزمالك.. وترتيب خاص لـ«بيراميدز»

تحذيرات لـ«كهربا» ونصائح لـ«أفشة والشحات».. والإسماعيلى يحاول الهروب من القاع التاريخ ينتظرهم: «يد الفراعنة» فى مواجهة نارية أمام كرواتيا فى بطولة العالم: «القوة الضاربة جاهزة»

الصفحة الثانية

«البرعى»: كل شىء سيناقش بحرية.. وستصدر التوصيات وتعلَن وترسل إلى الرئيس

مجلس الأمناء يتوافق بالإجماع على القضايا وانطلاق الجلسات قريباً

المحور المجتمعى

المحور الاقتصادى

المحور السياسي

الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى

الأحزاب السياسية

القضية السكانية

النقابات والعمل الأهلى

لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

العدالة الاجتماعية

الزراعة والغذاء

لجنة السياحة

حقوق الإنسان والحريات العامة

الثقافة والهوية الوطنية

الصفحة الثالثة

أكثر من 340 مليون إنسان يحتاجون للمساعدة وتصاعد موجة ارتفاع تكلفة المعيشة عالمياً

الأزمات تحاصر العالم «تدهور اقتصادى وحروب وأمراض»

اقتصاد الدول تباطؤ.. وتضخم.. وتوقعات

توقعات النمو للعالم

القروض العالمية

تداعيات الأزمات على العالم

خسائر وتباطؤ بالنمو.. الأرقام تتحدث

الصفحة الرابعة

طوفان الأسعار يُغرق اقتصاديات الدول العظمى

بريطانيا تشهد أكبر هبوط فى مستويات المعيشة وتراجع فى الدخل بنسبة 7%.. وزيادة عائدات الضرائب بـ55 مليار دولار

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن أزمة جديدة فى الطاقة.. وتفاقم أسعار الكهرباء بسبب 4 اضطرابات فى الطقس

ألمانيا تواجه موجة تضخُّم هى الأكبر فى تاريخها والشركات تلجأ لرفع الأسعار والاستغناء عن العمال

فرنسا تعانى من ارتفاعات جنونية فى أسعار الطعام والشراب والملابس والطاقة

نائب رئيس الوزراء الروسى يلجأ لتطبيق الزيادة العادلة لتخفيف حدة التقلبات فى الأسعار

البنك الدولى يتوقع ارتفاعاً قياسياً للتضخم.. وحكومات أوروبية ربما تسقط بسبب الأزمة

خبير: موظفو القطاع الخاص مهددون بفقد وظائفهم.. واستشارى مناخ: نخشى «الظواهر الجامحة».. و«اقتصادى»: الركود سيسيطر على دول العالم

د. كريم العمدة: مصر تجارتها الخارجية مرتبطة بالاتحاد الأوروبى بنسبة 40% ما يعنى تأثرها بأوضاع وأزمات دوله

خبير اقتصادى: الدول الكبرى تواجه أزمة معقّدة واحتجاجات تهدد مستقبل أنظمتها الاقتصادية

حلول لأزمة البترول

الصفحة الخامسة

الشرق الأوسط يواصل دفع ثمن الأزمة الروسية - الأوكرانية

«العبيدى»: المنطقة تدفع الثمن الأكبر دائماً للأزمات العالمية.. و«الشريف»: فرصة للبحث عن بدائل اقتصادية ودعم الصناعات الوطنية والاتجاه للطاقة النظيفة

10 أزمات إنسانية تتفاقم خلال 2023 وتوقعات بأزمات جوع كارثية

أوكرانيا.. أكبر أزمة نزوح فى العالم منذ عقود

هايتى.. آثار تغيرات المناخ شريكة فى الفوضى

الكونغو الديمقراطية.. تصاعد الصراعات وتفشى الأمراض

أفغانستان.. شعب بأكمله يقع فى براثن الفقر

د. محمد صادق: العالم أمام نظام دولى جديد يتشكل.. أصبحنا ننظر إلى مصالحنا وهو ما لم يحدث من قبل.. والدول الأوروبية تسعى إلينا

مدير «العربى للدراسات»: الدول العربية تعيد صياغة رؤيتها الاستراتيجية للعلاقة مع القوى الكبرى

تغيير فى الرؤية العربية

الصفحة السادسة

أهالى الجنوب يتغنون مع حصاد زراعات القصب لإنتاج نحو 9 ملايين طن «يا أبواللبايش يا قصب»

«فيتامين الغلابة».. «نجع حمادى» قلعة صناعة «العسل الأسود»

«يونس»: يتعاقد المزارعون وأصحاب العصارات خلال نوفمبر على محصول القصب.. وقنا تستحوذ على 60% من الإنتاج.. وصناعة العسل الأسود تسيطر على نحو 2% من إجمالى «قصب المحافظة»

فرحة مزارعى سوهاج بالموسم «الكل بيخدم فيه علشان عارفين خيره»

تفاصيل رحلة قطار القصب من المزارعين لمصنع «جرجا».. تبدأ بـ«الدريسة» وتنتهى بـ«النفض»

5 مراكز تشارك في إنتاج 500 ألف طن من السكر عبر 5 مراحل للتصنيع

المحافظة تحتل المركز الثانى فى زراعته بـ70 ألف فدان

الصفحة السابعة

«أسوان».. المحاصيل تنمو فى طقس مثالى.. وسهولة فى توريد المنتج

«عثمان»: زراعة المحصول تمر بـ5 مراحل أساسية أبرزها رمى الشتلات و«العزق» ومكافحة الحشرات.. و«أسعد»: توفير الدعم اللازم للمزارعين من مبيدات وأسمدة

«عمر»: الإنتاج يبدأ بتفريغ القصب وينتهى بالتجفيف والتعبئة

موسم الحصاد فى «أرمنت».. المزارعون: الدولة وفّرت تسهيلات كثيرة وهنجوّز عيالنا

الإنتاج يتجاوز مليون طن سنوياً: «ملوى» بلد السكر والعسل.. و65 قرية تشتهر بزراعته

المصنع يستقبل أكثر من مليون طن قصب وينتج 122 ألف طن سكر

140 عصَّارة منتشرة فى قرى المركز لإنتاج العسل الأسود

مصنع «أبوقرقاص».. عملاق إنتاج السكر بـ6 آلاف طن يومياً

سوهاج.. ندوات توعوية ودورات إرشادية لزيادة إنتاج المحصول

أماكن زراعة القصب والمصانع

5 محافظات و7 مصانع

«علاء»: التوريد يبدأ من يناير حتى أغسطس بإجمالى 130 ألف طن بالموسم

الموسم يبدأ من شهر يناير ويستمر 6 أشهر.. وربط مناطق الإنتاج بشبكات طرق

الصفحة الثامنة

الحرب مستمرة

محاولات للإنقاذ

العقم الهجومى مشكلة تبحث عن حل داخل الزمالك وترتيبات خاصة لـ«بيراميدز».. والإدارة تتدخل

تحت التجهيز

لم الشمل

الهروب من القاع يشعل مواجهة الإسماعيلى والمقاولون.. وأسوان بين «الأزمات» والحدود

نصائح لـ«أفشة والشحات» وتحذيرات خاصة لـ«كهربا»

تحت التجهيز

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الهروب من القاع يشعل مواجهة الإسماعيلى والمقاولون.. وأسوان بين «الأزمات» والحدود

نصائح لـ«أفشة والشحات» وتحذيرات خاصة لـ«كهربا»