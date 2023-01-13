الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. غيوم وأمطار ورياح شديدة

يشهد طقس الإسكندرية غدا السبت، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 19 درجة والصغرى 12، كما تستمر نوة الفيضة الكبرى التي تضرب المحافظة بأمطار متوسطة كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية غدا سيكون باردا في الصباح الباكر، لطيفا نهارا وباردا جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة من 50% إلى 60%، وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من الإسكندرية وإلى المحافظات.

جو غائم وأمطار متوسطة يشهدها طقس الإسكندرية غدا

وترتفع الأمواج من متر ونصف إلى 2 متر بالتزامن مع حالة طقس الإسكندرية غدا، التي تشهد أمطار متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية تبلغ 30 كيلو متر في الساعة الواحدة، مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

صرف الإسكندرية تبذل جهودها للتحكم في مياه الأمطار

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار حالة الطوارئ التي رفعتها منذ بداية العام، نظرا لاستمرار الأمطار وسوء الطقس، مؤكدة وجود خط ساخن متاح لاستقبال شكاوى المواطنين في أي وقت على مدار 24 ساعة من رقم 175 لأي خط أرضي او رقم 01201175175 للموبايل والواتساب.