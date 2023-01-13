إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببورسعيد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان مساء اليوم، بعد انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق بورسعيد - المطرية الجديد، المتفرع من محور 30 يونيو جنوب المحافظة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى الزهور والمبرة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم في انقلاب دراجة نارية عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة، وهم العربي محمد حسين علي سليم 24 سليم وعبد الرحمن محمد السيد اللوتة 17 سنة، بينما تم نقل مصابان إلى مستشفى السلام بورسعيد وهما جمال نادر الريس 16 سنة وإبراهيم حمادة العاصي 23 سنة.

وجميع المصابين من مدينة المطربة بالدقهلية وتم نقلهم إلى مستشفيات بورسعيد طبقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بنقل مصابين طريق بورسعيد المطرية الجديد إلى مستشفيات بورسعيد.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن دراجة نارية عليها 4 أشخاص بينهم طفلان قد انقلبت على طريق بورسعيد المطرية الجديد المتفرع من محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، وتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.