عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في ثاني ليالي الفيضة الكبرى

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مساء اليوم الجمعة، بالتحديد في نطاق غرب الإسكندرية، على أحياء العجمى والعامرية وشرق المحافظة بحي المنتزه أول والمنتزه ثان، بالتزامن مع استمرار نوة الفيضة الكبرى.

حالة الطقس في الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة بالإسكندرية اليوم 19 درجة مئوية كبرى و 14 درجة مئوية صغرى، كما تستمر نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا مع هبوب رياح شديدة.

سقوط أمطار غزيرة بأنحاء الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية اليوم، سيكون بارد جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 60%، وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات.

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى 2 متر على مستوى البحر المتوسط، التي تشهد أمطار متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

شركة الصرف بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر سيارات شفط المياه المتنقلة بجميع أحياء المحافظة واستعدادها الكامل للتصدي لآثار الأمطار.