مشارك ببرنامج «الدوم 2»: حلمي الفوز بالمركز الأول.. ووالده: «بيساعدني في الورشة»

قال عبد الله أبو زيد من مدينة المحلة الكبرى بالغربية، إنه يحلم بأن يكون من أشهر المغنيين في جيله، لافتا إلى أن والدته أكبر داعم له.

برنامج «الدوم 2»

وأضاف خلال فقرته ببرنامج «الدوم 2» المذاع على قناة «DMC»: «تسجيل الأغاني في استديو هيكلفني كتير، وبدأت اعمل استديو في البيت، ولما عرفت ببرنامج الدوم قررت أشارك فيه، وحلمي إنى أفوز بالمركز الأول»، وقدم أغنية «حسدوني وباين في عنيهم» للفنان محمد عبد الوهاب.

وقال عنه والده إنه يساعده في العمل بورشته متابعا: «صوته جميل وأنا مستمتع إني بسمعه».

عضو لجنة تحكيم الدوم: صوتك جميل ومبشر بالخير

وقال الدكتور محمد أبوالخير عضو لجنة تحكيم الدوم: «صوتك جميل ومبشر بالخير ياعبد الله».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الموسم الثاني لأكبر برنامج لاكتشاف المواهب «الدوم»، إذ تقدم 25 ألف متسابق، نجح منهم 95 للموسم الجديد.

وقد بدأ برنامج «الدوم» في نسخته الثانية لعام 2023، مرحلة تصفية المتقدمين بمنطقة الدلتا، ليتضمن المتسابقين من المنصورة والغربية وبورسعيد.

واستعرض البرنامج جولات المتسابقين الجدد، وضمت لجنة التحكيم محمد أبوالخير وشادي شاش وأحمد مبارك، وسلط البرنامج الضوء على مواهب مميزة على مسرح «الدوم».