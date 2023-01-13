«الدوم» يستعرض تجربة المطرب أسامة عطية.. شارك في النسخة الأولى

استعرض برنامج «الدوم»، المذاع على قناة «DMC» خلال موسمه الثاني تجربة نجاح أسامة عطية، من العريش، الذي شارك في الموسم الأول.

وعرض البرنامج تجربة «أسامة» مع النجمة العالمية «أندروماخي» في أغنية «ماتبكيش»، ومشاركته خلال الفترة الماضية في الاحتفالات الرسمية.

وشهدت الحلقة ظهور المتسابق محمد مانو الفائز بلقب البرنامج في فئة الغناء الموسم الماضي، والذي قدم العديد من النصائح للمتسابقين الجدد.

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.