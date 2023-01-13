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متسابقة ببرنامج الدوم: «وفاة والدي عطلتني وجوزي ساندني في تحقيق حلمي»

كتب:

محمد عزالدين
12:31 ص | الجمعة 13 يناير 2023
بثينة حسن

بثينة حسن

شاركت المتسابقة بثينة حسين مصطفى، من محافظة بورسعيد، في اليوم الأول من تصفيات برنامج «الدوم»، المذاع على فضائية dmc في فئة التمثيل.

وقالت «بثينة»: «كان عندي حلم ونفسي أحققه، بس للأسف اتعطلت بسبب شوية حاجات حصلت في حياتي، من ضمنها وفاة والدي، وبعد ما أتجوزت وربنا رزقني بطفل، جوزي صمم إني لازم أحقق حلمي وأحقق ذاتي».

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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