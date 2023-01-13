«الدوم» يستعرض السيرة الذاتية لنجم الكوميديا إسماعيل ياسين والهضبة عمرو دياب

عرضت أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، على قناة dmc، تقريرا عن الهضبة عمرو دياب.

واستعرض شريف نور الدين خلال الحلقة، المواهب التي خرجت من محافظة بورسعيد، ومنهم النجم عمرو دياب.

وجاء في التقرير: «عمرو دياب لم يحقق حلمه ونجوميته وشهرته بسهولة، ولكن مر بصعاب ومواقف ولحظات كانت من الممكن أن توقف مسيرته ولكنه قرر المواصلة والقتال على حلمه دماغه كانت شغالة مابتنمش واشتغل على نفسه».

كما عرض البرنامج تقريرا آخر عن مسيرة نجم الكوميديا ابن محافظة السويس إسماعيل ياسين.