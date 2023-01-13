أحمد مبارك لمشارك في برنامج «الدوم 2»: «فيك من شقاوة محسن محيي الدين»

قدم نادر صلاح إبراهيم، المتسابق في برنامج «الدوم 2»، فقرة للأداء التمثيلي، في الحلقة الثانية من البرنامج في موسمه الثاني.

عضو لجنة تحكيم «الدوم 2»: إيقاعك مظبوط

وعلق الدكتور محمد أبوالخير أستاذ الغناء ومدرب الصوت وعضو لجنة تحكيم «الدوم 2»، على أداء المتسابق: «إيقاعك مظبوط»، في حين علق أحمد مبارك أستاذ التمثيل وعضو لجنة التحكيم أيضا: «أنت شبه محسن محيي الدين، فيك حاجة من شقاوته».

تقدم 25 ألف متسابق

جاء ذلك خلال فعاليات ببرنامج «الدوم 2» المذاع على قناة «DMC».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الموسم الثاني لأكبر برنامج لاكتشاف المواهب «الدوم»، إذ تقدم 25 ألف متسابق، نجح منهم 95 للموسم الجديد.

وقد بدأ برنامج «الدوم» في نسخته الثانية لعام 2023، مرحلة تصفية المتقدمين بمنطقة الدلتا، ليتضمن المتسابقين من المنصورة والغربية وبورسعيد.

واستعرض البرنامج جولات المتسابقين الجدد، وضمت لجنة التحكيم محمد أبوالخير وشادي شاش وأحمد مبارك، وسلط البرنامج الضوء على مواهب مميزة على مسرح «الدوم».