«الصرف الصحي» بالإسكندرية: سيولة مرورية في الشوارع رغم الأمطار الغزيرة

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه على الرغم من أمطار الإسكندرية الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية فجر اليوم السبت، إلا أن هناك سيولة مرورية على الكورنيش في الوقت الراهن نتيجة لتعامل رجال الصرف الصحي بشكل سريع مع الأمطار.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش تفقده تمركز رجال الصرف الصحي في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية شهدت منذ قليل سقوط أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة وامتدت حتى فجر اليوم السبت بالتحديد في نطاق غرب الإسكندرية، على أحياء العجمي والعامرية وشرق المحافظة بحي المنتزة أول والمنتزة ثان وذلك بالتزامن مع استمرار نوة الفيضة الكبرى.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر سيارات شفط المياة المتنقلة بجميع أحياء المحافظة واستعدادها الكامل للتصدى لأثار الأمطار الغزيرة وتطهير الشنايش خلال توقف الأمطار لاستيعاب الأمطار الجديدة.

ولفت إلى استمرار الأمطار الغزيرة علي مدار اليوم بمختلف مناطق الإسكندرية، وعلي الرغم الظروف الجوية الصعبة والمستمرة التي تمر علي الإسكندرية لم يدخر العاملون جهدا في رفع أي تجمع للمياه علي مدار اليوم.

وأشار إلى أن هناك أمطارًا غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، مشددًا على استمرار تمركز السبارات والمعدات على مدار الساعة للتعامل مع أي تجمع قد ينتج عن استمرار الأمطار الغزيرة، وعلى عدم وجود أي إعاقة مرورية في المحاور والميادين الرئيسية.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم درجات حرارة منخفضة تتمثل في 19 درجة مئوية كبرى و 14 درجة مئوية صغرى كما تستمر نوة الفيضة الكبرى والتي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا مع هبوب رياح شديدة.

سقوط أمطار غزيرة بأنحاء الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ان طقس الإسكندرية اليوم سيكون بارد جدا ليلا مع احتمالية سقوط امطار بنسبة 60% وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من والى المحافظات.

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف الى مترين على مستوى البحر المتوسط والتي تشهد امطار متوسطة الى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.