الخارجية الأوكرانية: خسائر بقيمة 127 مليار دولار في البنية التحتية

أعلنت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، تجاوز المبلغ الإجمالي للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية على خلفية الأزمة الأوكرانية، 127 مليار دولار.

قالت «موسكو»، على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي تضم 10 بنود منفصلة عن الواقع.

وفي منتصف نوفمبر 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها «بالي» الإندونيسية، عن صيغة من 10 بنود، بينها ضمان الأمن الإشعاعي والنووي والغذائي وأمن الطاقة، والإفراج عن جميع السجناء، واستعادة وحدة أراضي بلاده، وانسحاب القوات الروسية ووقف القتال.

اتفاق «أمريكي ياباني» على مواصلة فرض العقوبات ضد روسيا

وفي سياق متصل، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فرض العقوبات ضد «موسكو» وتقديم الدعم لـ«كييف» بشكل ثابت، وقال بيان مشترك صادر عن قمة جمعت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن أي استخدام للسلاح النووي من الجانب الروسي في أوكرانيا، سيكون عملا عدائيا غير مبرر ضد البشرية بأسرها.

بدورها، تنتظر الإدارة الأمريكية، الحصول على ‏موافقة الكونجرس لبيع مقاتلات «إف-16» لـ«أنقرة»، بشرط الموافقة التركية على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتشمل الصفقة الأمريكية، 40 طائرة، ومجموعة جديدة لإصلاح 79 من الأسطول التركي من طراز «إف-16» وأكثر من 900 صاروخ جو-جو، و800 قنبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلا عن مسؤولون أمريكيون، قولهم، إن الصفقة تشمل بيعا منفصلا لطائرات حربية من الجيل التالي من «إف-35» إلى اليونان.