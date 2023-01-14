الإسماعيلية ترفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية فجر اليوم السبت، أمطارًا خفيفة على بعض المناطق استمرت ساعة تقريبًا، بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي تشهدها بعض المحافظات.

وتساقطت أمطار الاسماعيلية على مركز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير ومناطق من مدينة فايد، ومدينة الإسماعيلية وسط للمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

رفع حالة الطوارئ

وتشهد محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ منذ أول أمس الأربعاء بالتزامن مع سقوط أمطار على المدينة، وبعض المناطق القريبة من سواحل قناة السويس، مثل مدن فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

ووجه اللواء هنري إبراهيم مدير شبكة طوارئ الإسماعيلية وإقليم قناة السويس، برفع حالة الطوارئ، وتفعيل غرف العمليات علي نطاق المحافظة بالكامل.

وانتشرت سيارات الإسعاف في اللرتمازات المخصصة لها علي طرق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو، إلى جانب الدفع بعدد من السيارات كإجراءات احترازية.

سيولة علي الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية خلال الساعات الماضية، سيولة مرورية دون تأثر الحركة المرورية بتساقط الأمطار أو إغلاق أي منها مع سوء الأحوال الجوية.

وناشدت الشبكة الوطنية المواطنين بتوخي الحذر خلال السير علي الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت لتفادي وقوع الحوادث المرورية بعدم تجاوز السرعات والالتزام بتعليمات ضباط المرور والخدمات الأمنية على الطرق.