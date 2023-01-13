حالة الطقس غدا.. الأرصاد الجوية تحذر سكان 3 محافظات من سقوط أمطار غزيرة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح السبت، وفقا لآخر تحديثات الخرائط وصور الأقمار الصناعية.

حالة الطقس وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية

ومن المتوقع أن يسود طقس غدًا السبت في محافظات مصر معتدل الحرارة نهارا، على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، تواجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار بنسبة حدوث تصل لـ60% ما بين متوسطة إلى غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وبخاصة في الساعات الأولى من صباح السبت على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مع احتمالية حدوث أمطار بالقاهرة الكبرى بنسبة 20 %، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

عدم الخروج وقت تساقط الأمطار

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو الحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، باستخدام الملابس الثقيلة، وعدم الخروج وقت تساقط الأمطار، والانتباه أثناء قيادة السيارات بالطرق السريعة وبخاصة أثناء الشبورة المائية.