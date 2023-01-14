أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

ضربت قبل قليل أمطار غزيرة 3 محافظات وهي: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مع ظهور الرعد والبرق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة الطقس خلال الساعات القادمة في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات تشير توقعات الأرصاد إلي سقوط أمطار في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 60% على مدار اليوم.

حالة الطقس المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس في القاهرة الكبري تشهد سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 30% مع نشاط حركة الرياح وطقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة.

كما تسقط أمطار على محافظات الوجه البحري وذلك نسبة 50% مع تكون الغيوم ونشاط للرياح على مدار اليوم.

وتنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية علي مدار اليوم ونشاط للرياح على بعض المحافظات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.