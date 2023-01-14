تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية بسبب الأمطار

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم السبت 14 يناير 2023 للصف السادس الابتدائي فقط، على أن يتم أداء المواد المؤجلة في موعد لاحق، وامتحانات باقي الصفوف قائمة في موعدها اليوم ولا تأجيل لها.

قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم

وأصدر المحافظ القرار فجر اليوم السبت بعدما ضربت الأمطار الرعدية المدينة الساحلية، كما أصدر تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحي والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى.

سبب تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم

وأكد المحافظ في بيان اليوم، أنه بخصوص امتحانات يوم الأحد سيتم النظر فيها مساء اليوم السبت، ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا صغار السن.

واتخذ محافظ الإسكندرية قرار تعطيل الدراسة اليوم مبكرا عما كان الوضع عليه يوم الخميس الماضي حيث اتخذ القرار اليوم مع الثالثة والنصف فجراً بينما كان قرار الخميس الماضي في السابعة صباحا وانتقد المواطنين القرار وقتها بسبب ذهاب الأطفال إلى المدارس.