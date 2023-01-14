6 ابتدائي فقط.. لماذا لم تعطل الإسكندرية امتحانات «أولى إعدادي وثانوي»؟

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن موقف امتحانات الصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي بعد قراره بتعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي، بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية فجر اليوم، مؤكدا استمرار باقي الامتحانات تلك المراحل دون تعطيل.

سبب عدم تعطيل امتحانات أولى اعدادي وثانوي

وأضاف الشريف في بيان فجر اليوم السبت، أن سبب عدم تعطيل امتحانات أولى إعدادي وثانوي على غرار قرار الصف السادس الابتدائي يرجع لأسباب مختلفة، أولها عدم وجود موعد بديل للصف الأول الإعدادي، أما امتحان الصف الأول الثانوي فهو الارتباط بمنصة وزارة التربية والتعليم.

تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأشار إلى أنه بشأن امتحانات يوم الأحد سيتم النظر فيها مساء اليوم السبت، وتقرر تعطيل الامتحانات اليوم السبت 14 يناير 2023 للصف السادس الابتدائي فقط على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم للصف السادس في موعد لاحق، وامتحانات باقي الصفوف قائمة في موعدها اليوم ولا تأجيل لها، مشيراً إلى أن القرار يأتي ذلك حفاظا على سلامة أبنائنا صغار السن.

وأصدر المحافظ تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحى والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى.