كوريا الجنوبية تسجل 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 36 ألف و699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 99 حالة وافدة من الخارج، ليترفع الإجمالي إلى 29 مليون و774 ألف و321 حالة.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن من بين إصابات فيروس كورونا الوافدة في الخارج، 65 حالة من الصين«65.7%».

كوريا الجنوبية تسجل 45 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأضافت «مكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 45 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 32 ألف و912 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن مصادر إن شركة «جونسون أند جونسون» الأمريكية خفضت إنتاج لقاحات فيروس كورونا، في مواجهة انخفاض في الطلب، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.