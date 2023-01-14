بعد تأجيل امتحانات «6 ابتدائي» في الإسكندرية.. ما هو موقف باقي المحافظات؟

سبب قرار تأجيل امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية، تساؤلات حول موقف الامتحانات في باقي المحافظات الأخرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على بعض الأماكن، ضمن نوة الفيضة الكبرى فجر اليوم السبت والمتوقع استمرارها مع تقدم الساعات القليلة المقبلة.

موقف تعطيل امتحانات اليوم في محافظات مصر

وتبين أنه لم تصدر أي محافظة أخرى غير الإسكندرية قرار تعطيل امتحانات اليوم السبت، وهي الامتحانات التي يأتي على رأسها الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر وفقا للمواعيد الوزارية المقررة، بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات التي تقرها كل محافظة على حدى.

قرار تعطيل امتحانات الإسكندرية اليوم

وجاء القرار الوحيد فيما يخص تعطيل امتحانات اليوم على مستوى محافظات مصر، هو قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي قرر تأجيل الامتحانات على الصف السادس الابتدائي فقط.

سبب استمرار امتحانات الصفين الأول الإعدادي والثانوي

وعلى الرغم من أن المدينة الساحلية من المقرر أن تحوي امتحانات الصفين الأول الإعدادي والثانوي في ذات اليوم إلا أنهما لما يشملهما ذات القرار، حيث أرجع إستمرار الامتحانات لهما رغم الأمطار الغزيرة إلى سبيين أولهما أن سبب عدم تأجيل الصف الأول الإعدادي، والتعليم الفني هو عدم وجود موعد بديل للامتحانات، والسبب الثاني أختص بعدم تأجيل الصف الأول الثانوي هو الارتباط بمنصة وزارة التربية والتعليم.

وأصدر المحافظ تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحى والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى .