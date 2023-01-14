القبض على مسجلين خطر وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية في إلقاء القبض على مسجلن خطر وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة مركز أشمون، حيث تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل القبض على المتهمين

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث أشمون عن «مسجلين خطر» يقومان بالترويج للمواد المخدرة، حيث تم عمل التحريات السرية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وإلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإلقاء القبض على متهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وأكد أيمن مرسي، محام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات وفق نصوص مواد القانون.