انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء.. وجبل سانت كاترين يسجل 8 تحت الصفر

تشهد محافظة جنوب سيناء أجواء باردة بكل المدن، حيث انخفضت درجات الحرارة من مدينة رأس سدر وحتى طابا، بينما سجلت القمم الجبلية في مدينة سانت كاترين أدنى درجة حرارة في مصر وهي 8 تحت الصفر.

رفع حالة الاستعداد

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن محافظات الوجه البحري تعرضت لمنخفض جوي تسبب في سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، مؤكدا رفع درجة الاستعدادات والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمدن لمواجهة أي أمطار أو سيول هذا الأسبوع.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين سجلت فجر اليوم السبت درجتين تحت الصفر، أما القمم الجبلية الموجودة بالمدينة فقد سجلت أقل درجة حرارة على مستوى مصر، مشيرا إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت 8 درجات تحت الصفر، وهي الأقل بالنسبة لباقي محافظات مصر، وجبل أم شومر 7 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 6 درجات تحت الصفر.

وتابع أن قمة جبل موسى التي تستقبل يوميا مئات السياح سجلت 5 تحت الصفر، وهناك ثلوج خفيفة تتكون بشكل يومي فوق الجبال وتذوب مع شروق الشمس.

شرم الشيخ 14 درجة

وتأثرت مدن جنوب سيناء بالمنخفض الجوي الذي ضرب سواحل مصر الشمالية، وتسبب في سقوط أمطار غزيرة على محافظات الوجه البحري، وانخفضت درجات الحرارة في كل مدن المحافظة، وسجلت مدينة شرم الشيخ فجر اليوم 14 درجة، وهي أعلى درجة على مستوى المحافظة، بينما سجلت مدن طور سيناء ورأس سدر ودهب وطابا ونويبع 11 درجة.